Пострадавшие в ДТП в Сумгайыте доставлены в бакинскую больницу

Пострадавшие накануне в результате дорожно-транспортного происшествия в Сумгайыте доставлены в Баку.

Пострадавшие накануне в результате дорожно-транспортного происшествия в Сумгайыте доставлены в Баку.

Как сообщает Report, пассажиры легкового автомобиля, получившие ранения в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в районе "Яшма Баглары", Бабаева Кёнуль Бахтияр гызы (1979 г.р.) и Асланова Мина Мохсин гызы (1973 г.р.) доставлены в одну из больниц города Баку.

У К.Бабаевой диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Другая пассажирка легкового автомобиля Гусейнли Лала Абуали гызы (1971 г.р.) от полученных травм скончалась на месте.

По факту ведется расследование.