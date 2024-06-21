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Пострадавшие в ДТП в Сумгайыте доставлены в бакинскую больницу

Пострадавшие в ДТП в Сумгайыте доставлены в бакинскую больницу Пострадавшие накануне в результате дорожно-транспортного происшествия в Сумгайыте доставлены в Баку.
Происшествия
21 июня 2024 г. 09:20
Пострадавшие в ДТП в Сумгайыте доставлены в бакинскую больницу

Пострадавшие накануне в результате дорожно-транспортного происшествия в Сумгайыте доставлены в Баку.

Как сообщает Report, пассажиры легкового автомобиля, получившие ранения в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в районе "Яшма Баглары", Бабаева Кёнуль Бахтияр гызы (1979 г.р.) и Асланова Мина Мохсин гызы (1973 г.р.) доставлены в одну из больниц города Баку.

У К.Бабаевой диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Другая пассажирка легкового автомобиля Гусейнли Лала Абуали гызы (1971 г.р.) от полученных травм скончалась на месте.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda ağır yol qəzasında xəsarət alanlar Bakıya gətirilib

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