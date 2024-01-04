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Пострадавшие в ДТП в Лачыне военнослужащие доставлены в Ханкенди и Барду

Пострадавшие в ДТП в Лачыне военнослужащие доставлены в Ханкенди и Барду Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в Лачыне военнослужащие доставлены в Ханкенди и Барду.
Происшествия
4 января 2024 г. 18:10
Пострадавшие в ДТП в Лачыне военнослужащие доставлены в Ханкенди и Барду

Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в Лачыне военнослужащие доставлены в Ханкенди и Барду.

Как удалось выяснить корреспонденту карабахского бюро Report, в автомобиле находилось 11 человек.

Двое из них погибли, еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы в Ханкендинскую больницу, остальные пострадавшие доставлены в Бардинскую районную центральную больницу.

Напомним, что 4 января военный автомобиль попал в ДТП в горной местности в Лачынском районе.

Согласно информации Минобороны Азербайджана, в ДТП погибли военнослужащие Азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахават Фарасат оглу.

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Версия на азербайджанском языке Laçında avtoqəzada yaralanan hərbçilər Xankəndi və Bərdəyə aparılıb

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