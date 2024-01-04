Пострадавшие в ДТП в Лачыне военнослужащие доставлены в Ханкенди и Барду

Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в Лачыне военнослужащие доставлены в Ханкенди и Барду.

Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в Лачыне военнослужащие доставлены в Ханкенди и Барду.

Как удалось выяснить корреспонденту карабахского бюро Report , в автомобиле находилось 11 человек.

Двое из них погибли, еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы в Ханкендинскую больницу, остальные пострадавшие доставлены в Бардинскую районную центральную больницу.

Напомним, что 4 января военный автомобиль попал в ДТП в горной местности в Лачынском районе.

Согласно информации Минобороны Азербайджана, в ДТП погибли военнослужащие Азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахават Фарасат оглу.