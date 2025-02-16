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Пострадавшие в ДТП на трассе Баку-Губа граждане Пакистана выписаны из больницы

Пострадавшие в ДТП на трассе Баку-Губа граждане Пакистана выписаны из больницы Пострадавшие во вчерашнем ДТП на трассе Баку-Губа граждане Пакистана выписаны из больницы.
Происшествия
16 февраля 2025 г. 14:49
Пострадавшие в ДТП на трассе Баку-Губа граждане Пакистана выписаны из больницы

Пострадавшие во вчерашнем ДТП на трассе Баку-Губа граждане Пакистана выписаны из больницы.

Об этом местному бюро Report сообщили в Сумгайытском медицинском центре.

Отмечается, что 15.02.2025 около 19:00 в больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра были госпитализированы четыре человека (мужского пола) 1991, 1995, 1986 и 1987 годов рождения.

Лицам, получившим различные телесные повреждения, была оказана необходимая медицинская помощь в отделении скорой помощи, и в связи с удовлетворительным состоянием они были выписаны домой для амбулаторного лечения.

Напомним, что 15 февраля в результате столкновения двух автомобилей на участке дороги Баку-Губа, проходящем через Хызинской район, пострадали четверо граждан Пакистана.

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