Пострадавшие в 44-дневной войне граждане Азербайджана дали показания в суде

13:58

Пострадавшая Акифа Байрамова, выступившая 1 августа на заседании Бакинского военного суда, рассказала, что в ночь на 11 октября 2020 года, во время 44-дневной Отечественной войны, ракета, выпущенная вооружёнными силами Армении, разрушила ее дом в Гяндже.

Как сообщает Report, по ее словам, в результате обстрела она получила ранения. Байрамова также рассказала, что ее внука извлекли из-под завалов, добавив: "Он до сих пор проходит лечение".

Пострадавшая Севиндж Гасанова в своих показаниях заявила, что 5 октября 2020 года, во время Отечественной войны, во время визита к брату в Геранбое, она и ее родственники получили ранения в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая агрессивную войну, геноцид, нарушение норм международного гуманитарного права, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти, а также ряд других преступлений, совершенных в ходе военной агрессии Армении.