О нас

Пострадавшие в 44-дневной войне граждане Азербайджана дали показания в суде

Пострадавшие в 44-дневной войне граждане Азербайджана дали показания в суде 13:58
Происшествия
1 августа 2025 г. 14:19
Пострадавшие в 44-дневной войне граждане Азербайджана дали показания в суде

Пострадавшая Акифа Байрамова, выступившая 1 августа на заседании Бакинского военного суда, рассказала, что в ночь на 11 октября 2020 года, во время 44-дневной Отечественной войны, ракета, выпущенная вооружёнными силами Армении, разрушила ее дом в Гяндже.

Как сообщает Report, по ее словам, в результате обстрела она получила ранения. Байрамова также рассказала, что ее внука извлекли из-под завалов, добавив: "Он до сих пор проходит лечение".

Пострадавшая Севиндж Гасанова в своих показаниях заявила, что 5 октября 2020 года, во время Отечественной войны, во время визита к брату в Геранбое, она и ее родственники получили ранения в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая агрессивную войну, геноцид, нарушение норм международного гуманитарного права, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти, а также ряд других преступлений, совершенных в ходе военной агрессии Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani сitizens injured in 44-day war testify in court
Версия на азербайджанском языке 44 günlük müharibə dövründə Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində yaralanmış mülki şəxslər məhkəmədə ifadə veriblər

Экслюзивные новости

Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi