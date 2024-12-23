Пострадавшие при взрыве в жилом доме в Хырдалане выписаны домой

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в многоэтажном жилом здании в Хырдалане.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в многоэтажном жилом здании в Хырдалане.

Как сообщили Report в ведомстве, все четверо пострадавших уже выписаны домой на амбулаторное лечение.

"После инцидента четыре человека (3 женщины, 1 мужчина) были госпитализированы в отделение неотложной помощи Абшеронской районной центральной больницы. Упомянутым лицам, получившим легкие травмы, была оказана необходимая медицинская помощь и они были выписаны домой", - уточнили в TƏBİB.

Ранее в пресс-службе МЧС заявили, что в одной из квартир многоэтажного здания в городе Хырдалане Абшеронского района произошел взрыв, в результате чего пострадали четыре человека.