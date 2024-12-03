Спасатели МЧС спасли трех человек из-под завалов дома в Сумгайыте

Спасатели МЧС извлекли трех человек из-под завалов дома в Сумгайыте, где ранее утром произошел взрыв.
Об этом Report сообщили в МЧС.
Ведомство сообщило, что поисково-спасательная операция продолжается.
Состояние пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Сумгайыте оценивается как тяжелое, они помещены в реанимационное отделение.
Об этом местному бюро
Согласно информации, 3 декабря около 06:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи со взрывом в квартире в 13-м микрорайоне Сумгайыта, на место происшествия были направлены шесть бригад скорой помощи.
"По предварительной информации, трое пострадавших (2 мужчин и 1 женщина) были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медцентра. Пациенты 1977, 2007 и 2010 годов рождения с тяжелыми ожогами помещены в реанимационное отделение. В настоящее время состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных - средней тяжести", - указали в центре.
Там добавили, что на месте происшествия находятся бригады скорой помощи.