Спасатели МЧС спасли трех человек из-под завалов дома в Сумгайыте

Состояние пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Сумгайыте оценивается как тяжелое, они помещены в реанимационное отделение.

Спасатели МЧС извлекли трех человек из-под завалов дома в Сумгайыте, где ранее утром произошел взрыв.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Ведомство сообщило, что поисково-спасательная операция продолжается.

08:49

Состояние пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Сумгайыте оценивается как тяжелое, они помещены в реанимационное отделение.

Об этом местному бюро Report сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

Согласно информации, 3 декабря около 06:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи со взрывом в квартире в 13-м микрорайоне Сумгайыта, на место происшествия были направлены шесть бригад скорой помощи.

"По предварительной информации, трое пострадавших (2 мужчин и 1 женщина) были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медцентра. Пациенты 1977, 2007 и 2010 годов рождения с тяжелыми ожогами помещены в реанимационное отделение. В настоящее время состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных - средней тяжести", - указали в центре.

Там добавили, что на месте происшествия находятся бригады скорой помощи.