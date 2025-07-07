О нас

Пострадавшие при взрыве на Абшероне доставлены в Наримановский медцентр

Пострадавшие при взрыве на Абшероне доставлены в Наримановский медцентр Пострадавшие при взрыве в многоэтажном здании в Абшеронском молодежном городке доставлены в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре.
Происшествия
7 июля 2025 г. 22:57
Пострадавшие при взрыве на Абшероне доставлены в Наримановский медцентр

Пострадавшие при взрыве в многоэтажном здании в Абшеронском молодежном городке доставлены в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи со взрывом в квартире в многоэтажном жилом доме в Абшеронском молодежном городке.

Согласно информации, к месту инцидента были направлены три бригады скорой помощи, медики доставили трех пострадавших (двое мужчин и одна женщина) в Ожоговый центр при Наримановском медцентре.

Отметим, что на месте происшествия работают силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС. Взрыв без последующего возгорания произошел в квартире на 6-м этаже одиннадцатиэтажного жилого дома.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Abşeronda partlayışda xəsarət alanlar Nərimanov Tibb Mərkəzinə təxliyə ediliblər

Самое читаемое

Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
2 июля 2025 г. 12:02
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
МВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
ФотоМВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
1 июля 2025 г. 15:22
В Баку заложен фундамент парка Узбекистан
ФотоВ Баку заложен фундамент парка "Узбекистан"
2 июля 2025 г. 18:08
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников "Sputnik Азербайджан"
1 июля 2025 г. 14:16
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
1 июля 2025 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi