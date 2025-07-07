Пострадавшие при взрыве на Абшероне доставлены в Наримановский медцентр

Пострадавшие при взрыве в многоэтажном здании в Абшеронском молодежном городке доставлены в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре.

Пострадавшие при взрыве в многоэтажном здании в Абшеронском молодежном городке доставлены в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи со взрывом в квартире в многоэтажном жилом доме в Абшеронском молодежном городке.

Согласно информации, к месту инцидента были направлены три бригады скорой помощи, медики доставили трех пострадавших (двое мужчин и одна женщина) в Ожоговый центр при Наримановском медцентре.

Отметим, что на месте происшествия работают силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС. Взрыв без последующего возгорания произошел в квартире на 6-м этаже одиннадцатиэтажного жилого дома.