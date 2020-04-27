Пострадавшие при взрыве дома в Масаллы муж и жена скончались

Во время взрыва, произошедшего 16 апреля около 7 часов утра в частном доме в Масаллинском районе Азербайджана, пострадали члены одной семьи, позже двое скончались.

Как передает Report, инцидент произошел в селе Тезе Алвады.

Жилой частный дом, принадлежащий жителю села Интигаму Гадиеву, полностью разрушен. И.Гадиев, его супруга Севиндж Гадиева, дети Руфана Гадиева, Джахид Гадиев и Захра Гадиева получили тяжелые телесные повреждения. Все пятеро пострадавших были доставлены в Баку, городскую больницу №5.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Позже И.Гадиев и его супруга скончались в больнице.

По факту в прокуратуре Масаллинского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего и другие тяжкие последствия).

Возбужденное по статье 314.2 УК АР дело рекомендовано переквалифицировать на статью 314.3.