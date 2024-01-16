Пострадавшие при падении лифта в Баку госпитализированы

Пострадавшие при падении лифта в Баку четыре человека госпитализированы.

Пострадавшие при падении лифта в Баку четыре человека госпитализированы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, 16 января около 18:13 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок в связи с падением лифта по адресу Хатаинский район, Гянджинский проспект, 2980/81.

По вызову были направлены три бригады скорой помощи.

"В результате инцидента пострадали четыре человека. Из них двое взрослых (мужчина и женщина) и один ребенок были госпитализированы в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, а один ребенок был госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр", - говорится в сообщении.