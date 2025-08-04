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Пострадавшие при обстреле Мингячевира армянскими ВС выступили в суде

Пострадавшие при обстреле Мингячевира армянскими ВС выступили в суде Пострадавшие при обстреле Мингячевира армянскими ВС выступили в суде
Происшествия
4 августа 2025 г. 14:23
Пострадавшие при обстреле Мингячевира армянскими ВС выступили в суде

Сегодня в Бакинском военном суде на процессе по делу граждан Армении, обвиняемых в совершении преступлений в ходе 44-дневной Отечественной войны, выступили с показаниями мирные жители Ингилаб Мамедов и Эльчин Багиров - пострадавшие от ракетного обстрела Мингячевира армянскими вооруженными силами.

Как сообщает Report, Мамедов рассказал, что 4 октября 2020 года его двухэтажный дом был разрушен в результате ракетного удара, и он вместе с тремя малолетними детьми оказался под обломками и получил травмы. Он подчеркнул, что вблизи их дома не было никаких военных объектов.

"Позже мы узнали, что удар был нанесен ракетой “Смерч”, выпущенной армянскими ВС", - отметил он.

Багиров в своих показаниях также указал на нанесенный материальный и моральный ущерб в результате удара ракетой "Смерч", выпущенной армянскими вооруженными силами недалеко от его дома в Мингячевире. Пострадавший сообщил, что в тот же день ракета разорвалась недалеко от его дома, в результате чего пострадали он сам, его мать Набат Багирова и дядя. По словам Багирова, его дядя в результате полученных ранений потерял трудоспособность.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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Версия на английском языке Victims of Armenian armed forces' missile attack on Mingachevir testify in court
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələrinin Mingəçeviri raket atəşinə tutması nəticəsində zərərçəkmiş şəxslər məhkəmədə ifadə veriblər

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