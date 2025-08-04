Пострадавшие при обстреле Мингячевира армянскими ВС выступили в суде

Пострадавшие при обстреле Мингячевира армянскими ВС выступили в суде

Сегодня в Бакинском военном суде на процессе по делу граждан Армении, обвиняемых в совершении преступлений в ходе 44-дневной Отечественной войны, выступили с показаниями мирные жители Ингилаб Мамедов и Эльчин Багиров - пострадавшие от ракетного обстрела Мингячевира армянскими вооруженными силами.

Как сообщает Report, Мамедов рассказал, что 4 октября 2020 года его двухэтажный дом был разрушен в результате ракетного удара, и он вместе с тремя малолетними детьми оказался под обломками и получил травмы. Он подчеркнул, что вблизи их дома не было никаких военных объектов.

"Позже мы узнали, что удар был нанесен ракетой “Смерч”, выпущенной армянскими ВС", - отметил он.

Багиров в своих показаниях также указал на нанесенный материальный и моральный ущерб в результате удара ракетой "Смерч", выпущенной армянскими вооруженными силами недалеко от его дома в Мингячевире. Пострадавший сообщил, что в тот же день ракета разорвалась недалеко от его дома, в результате чего пострадали он сам, его мать Набат Багирова и дядя. По словам Багирова, его дядя в результате полученных ранений потерял трудоспособность.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

