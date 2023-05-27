Пострадавшему при взрыве в Тертере ампутировали пальцы левой руки

В результате прикосновения к неизвестному предмету сотрудника строительной компании, находившегося в опасной зоне в направлении села Суговушан Тертерского района, произошел взрыв.

В результате прикосновения к неизвестному предмету сотрудника строительной компании, находившегося в опасной зоне в направлении села Суговушан Тертерского района, произошел взрыв.

Как сообщили Report в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), во время взрыва пострадал Масим Гасан оглу Аскеров, 1986 года рождения . Он был помещен в больницу, где ему была произведена травматическая ампутация четырех пальцев на левой руке. Угрозы его жизни нет.

"Еще раз призываем граждан не находиться в опасных зонах и не дотрагиваться до неизвестных предметов", - отмечается в обращении ANAMA.