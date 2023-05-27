О нас

Пострадавшему при взрыве в Тертере ампутировали пальцы левой руки

Пострадавшему при взрыве в Тертере ампутировали пальцы левой руки В результате прикосновения к неизвестному предмету сотрудника строительной компании, находившегося в опасной зоне в направлении села Суговушан Тертерского района, произошел взрыв.
Происшествия
27 мая 2023 г. 19:45
Пострадавшему при взрыве в Тертере ампутировали пальцы левой руки

В результате прикосновения к неизвестному предмету сотрудника строительной компании, находившегося в опасной зоне в направлении села Суговушан Тертерского района, произошел взрыв.

Как сообщили Report в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), во время взрыва пострадал Масим Гасан оглу Аскеров, 1986 года рождения . Он был помещен в больницу, где ему была произведена травматическая ампутация четырех пальцев на левой руке. Угрозы его жизни нет.

"Еще раз призываем граждан не находиться в опасных зонах и не дотрагиваться до неизвестных предметов", - отмечается в обращении ANAMA.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tərtərdə partlayış zamanı xəsarət alan şəxsin barmaqları amputasiya olunub

Другие новости из категории

Задержан житель Джалилабада, подозреваемый в убийстве односельчанина
Задержан житель Джалилабада, подозреваемый в убийстве односельчанина
27 мая 2023 г. 20:09
ЗАО Азербайджанские железные дороги распространило информацию об инциденте в Грузии
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" распространило информацию об инциденте в Грузии
27 мая 2023 г. 19:20
В Тертере сотрудник строительной компании получил ранение в результате взрыва боеприпаса
В Тертере сотрудник строительной компании получил ранение в результате взрыва боеприпаса
27 мая 2023 г. 18:01
В Баку задержаны четверо членов иранской наркосети
В Баку задержаны четверо членов иранской наркосети
27 мая 2023 г. 14:49
Возбуждено уголовное дело в отношении задержанных в Азербайджане двух армянских диверсантов
Возбуждено уголовное дело в отношении задержанных в Азербайджане двух армянских диверсантов
27 мая 2023 г. 12:44
В Говсане со склада совершена кража на 30 тыс. манатов
В Говсане со склада совершена кража на 30 тыс. манатов
27 мая 2023 г. 11:45
75-летний житель Товуза подорвался на мине
75-летний житель Товуза подорвался на мине
27 мая 2023 г. 09:45
В Хазарском районе Баку произошло ДТП, пострадал пешеход
В Хазарском районе Баку произошло ДТП, пострадал пешеход
27 мая 2023 г. 04:53
В Сальяне 26-летний парень совершил суицид
В Сальяне 26-летний парень совершил суицид
27 мая 2023 г. 03:42
В Сабунчинском районе Баку 31-летнюю женщину сбил автомобиль
В Сабунчинском районе Баку 31-летнюю женщину сбил автомобиль
27 мая 2023 г. 01:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi