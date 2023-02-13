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Пострадавшая в результате землетрясения в Турции поблагодарила президента Азербайджана

Пострадавшая в результате землетрясения в Турции поблагодарила президента Азербайджана Вафа Сеидова, пострадавшая в результате разрушительного землетрясения в Турции и доставленная на лечение в Азербайджан, поблагодарила президента Ильхама Алиева.
Происшествия
13 февраля 2023 г. 13:16
Пострадавшая в результате землетрясения в Турции поблагодарила президента Азербайджана

Вафа Сеидова, пострадавшая в результате разрушительного землетрясения в Турции и доставленная на лечение в Азербайджан, поблагодарила президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, женщина сказала, что в Азербайджане о них хорошо заботятся и, что сегодня они отправятся в приют-убежище.

Сеидова отметила, что она и ее дети испытали сильное психологическое потрясение в результате страшного землетрясения: "Мы будто вернулись с того света. В Газиантепе мы живем уже 5 лет. Наше здание сильно трясло. Я не представляла, как нам удастся выбраться. На здании образовались глубокие трещины".

Другая пострадавшая, Ульвия Гасанова, рассказала, что ночью они проснулись на крик ребенка: "Проснувшись мы поняли, что это землетрясение и завернув ребенка в одеяло выбежали из дома. В трехэтажном доме, в котором мы жили, образовались серьезные трещины. После землетрясения мы три дня провели на улице и один день в убежище. В итоге из-за ребенка мы решили приехать в Азербайджан. Здесь врачи осмотрели ребенка и сказали, что серьезных проблем со здоровьем нет. Сегодня нас разместят в приют-убежище. Со временем мы планируем вернуться в Турцию".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə zəlzələdə zərərçəkmiş ailə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

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