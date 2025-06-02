Пострадавшая в ходе Отечественной войны гражданка: Целью армян было уничтожить азербайджанцев

Пострадавшая в ходе Отечественной войны гражданка: Целью армян было уничтожить азербайджанцев.

На продолжившемся судебном заседании по уголовным делам в отношении граждан Армении, обвиняемых в совершении преступлений в Бакинском военном суде пострадавшая Шамама Гулиева в своих показаниях заявила, что 19 октября 2020 года в полдень в поселке Бяновшеляр Агдамского района в результате артиллерийского обстрела, открытого вооруженными силами Армении, она сама, ее дочь Майя Гулиева и военный журналист Анар Шушалы (Анар Гасанов, в то время работал на AZTV – ред.) получили ранения.

Как сообщает Report, потерпевшая также заявила, что во время инцидента был нанесен ущерб ее дому.

Ш. Гулиева обратилась к обвиняемым: "Разве войну ведут против гражданских лиц? Убивать стариков и младенцев – это не война. Вашей целью было уничтожить азербайджанцев".

Отметим, что 5 июня продолжится суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении.