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Пострадавшая в ходе Отечественной войны гражданка: Целью армян было уничтожить азербайджанцев

Пострадавшая в ходе Отечественной войны гражданка: Целью армян было уничтожить азербайджанцев Пострадавшая в ходе Отечественной войны гражданка: Целью армян было уничтожить азербайджанцев.
Происшествия
2 июня 2025 г. 18:36
Пострадавшая в ходе Отечественной войны гражданка: Целью армян было уничтожить азербайджанцев

На продолжившемся судебном заседании по уголовным делам в отношении граждан Армении, обвиняемых в совершении преступлений в Бакинском военном суде пострадавшая Шамама Гулиева в своих показаниях заявила, что 19 октября 2020 года в полдень в поселке Бяновшеляр Агдамского района в результате артиллерийского обстрела, открытого вооруженными силами Армении, она сама, ее дочь Майя Гулиева и военный журналист Анар Шушалы (Анар Гасанов, в то время работал на AZTV – ред.) получили ранения.

Как сообщает Report, потерпевшая также заявила, что во время инцидента был нанесен ущерб ее дому.

Ш. Гулиева обратилась к обвиняемым: "Разве войну ведут против гражданских лиц? Убивать стариков и младенцев – это не война. Вашей целью было уничтожить азербайджанцев".

Отметим, что 5 июня продолжится суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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Версия на английском языке Civilian injured during Patriotic War: ‘The goal was to destroy Azerbaijanis’
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi zamanı zərər çəkmiş mülki şəxs: Məqsəd azərbaycanlıları məhv etmək idi

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