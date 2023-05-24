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Пострадавшая в ДТП женщина скончалась в больнице

Пострадавшая в ДТП женщина скончалась в больнице В Баку пешеход, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), скончался в больнице.
Происшествия
24 мая 2023 г. 09:50
Пострадавшая в ДТП женщина скончалась в больнице

В Баку пешеход, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), скончался в больнице.

Как сообщает Report, ДТП было зафиксировано 22 мая на территории Хазарского района столицы.

Искендеров Тофик Хейреддин оглу за рулем автомобиля "Ford Transit" сбил пешехода Гулиеву Алмагюль Джамаледдин гызы. Женщина скончалась от полученных травм 23 мая в клинике, где получала лечение.

По факту в Управлении полиции Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), проводится предварительное расследование.

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