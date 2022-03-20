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Пострадавшая в ДТП в Сабирабаде скончалась в больнице

Пострадавшая в ДТП в Сабирабаде скончалась в больнице Одна из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Сабирабаде скончалась в больнице.
Происшествия
20 марта 2022 г. 15:57
Пострадавшая в ДТП в Сабирабаде скончалась в больнице

Одна из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Сабирабаде скончалась в больнице.

Как сообщает аранское бюро Report, размещенная в реанимационное отделение Ширванской городской центральной больницы Абышова Гюнай Абдул гызы 1979 г.р. скончалась, несмотря на усилия врачей.

Отметим, что ночью на территории села Кюркенди автомобиль марки "Мерседес" потерял управление и врезался в стену у дороги. В результате четыре человека, включая Г.Абшову, получили тяжелые ранения.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda yol qəzasında xəsarət alanlardan biri xəstəxanada ölüb

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