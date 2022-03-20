Пострадавшая в ДТП в Сабирабаде скончалась в больнице

Пострадавшая в ДТП в Сабирабаде скончалась в больнице

Одна из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Сабирабаде скончалась в больнице.

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Одна из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Сабирабаде скончалась в больнице. Как сообщает аранское бюро Report, размещенная в реанимационное отделение Ширванской городской центральной больницы Абышова Гюнай Абдул гызы 1979 г.р. скончалась, несмотря на усилия врачей. Отметим, что ночью на территории села Кюркенди автомобиль марки "Мерседес" потерял управление и врезался в стену у дороги. В результате четыре человека, включая Г.Абшову, получили тяжелые ранения. По факту ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook