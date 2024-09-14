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Посольство РФ в Баку выразило соболезнования в связи с кончиной Фатмы Саттаровой

Посольство РФ в Баку выразило соболезнования в связи с кончиной Фатмы Саттаровой Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи с кончиной общественной деятельницы, ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатмы Саттаровой.
Происшествия
14 сентября 2024 г. 13:15
Посольство РФ в Баку выразило соболезнования в связи с кончиной Фатмы Саттаровой

Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи с кончиной общественной деятельницы, ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатмы Саттаровой.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсетях.

"С прискорбием узнали о смерти Фатмы Гусейновны Саттаровой, жизнь которой стала примером стойкости и преданного служения своей Родине. Во время Великой Отечественной войны она служила медсестрой и спасла тысячи человеческих жизней, в том числе в кровопролитных боях под Москвой, Ленинградом и Сталинградом. Вместе с советской армией дошла до Венгрии. После войны занималась созидательным трудом на благо Отечества", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что Ф.Саттарова внесла значительный вклад в укрепление российско-азербайджанских связей, исполняя обязанности председателя Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана.

"Память о Фатме Гусейновне навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, что сегодня 14 сентября Фатма Саттарова скончалась на 102-м году жизни.

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