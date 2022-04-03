Посольство Казахстана в Азербайджане поделился постом в связи со взрывом в Баку

Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана в связи с ночным взрывом в Баку, повлекшим человеческие жертвы. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Посольство Казахстана в Азербайджане поделился постом в связи со взрывом в БакуПосольство Казахстана в Азербайджане поделился постом в связи со взрывом в Баку Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана в связи с ночным взрывом в Баку, повлекшим человеческие жертвы. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Происшествия
3 апреля 2022 г. 14:50
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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Səfirliyi Bakıdakı partlayışla bağlı: "Qardaş Azərbaycan xalqına başsağlığı veririk"