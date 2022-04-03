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Посольство Казахстана в Азербайджане поделился постом в связи со взрывом в Баку

Посольство Казахстана в Азербайджане поделился постом в связи со взрывом в Баку Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана в связи с ночным взрывом в Баку, повлекшим человеческие жертвы. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Происшествия
3 апреля 2022 г. 14:50
Посольство Казахстана в Азербайджане поделился постом в связи со взрывом в Баку

Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана в связи с ночным взрывом в Баку, повлекшим человеческие жертвы. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как передает Report, об этом написано в публикации посольства Казахстана в Азербайджане в социальной сети Facebook в связи со взрывом в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Səfirliyi Bakıdakı partlayışla bağlı: "Qardaş Azərbaycan xalqına başsağlığı veririk"

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