Посольство Казахстана в Азербайджане поделился постом в связи со взрывом в Баку

Посольство Казахстана в Азербайджане поделился постом в связи со взрывом в Баку

Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана в связи с ночным взрывом в Баку, повлекшим человеческие жертвы. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана в связи с ночным взрывом в Баку, повлекшим человеческие жертвы. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Как передает Report, об этом написано в публикации посольства Казахстана в Азербайджане в социальной сети Facebook в связи со взрывом в Баку. Подпишитесь на наш Telegram канал