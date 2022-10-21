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Посол Турции посетил Бинали Йылдырыма и Шамиля Айрыма

Посол Турции посетил Бинали Йылдырыма и Шамиля Айрыма Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы посетил председателя Совета старейшин организации тюркских государств (ОТГ), заместителя председателя партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма и депутата Великого национального собрания Турции Шамиля Айрым
Происшествия
21 октября 2022 г. 00:09
Посол Турции посетил Бинали Йылдырыма и Шамиля Айрыма

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы посетил председателя Совета старейшин организации тюркских государств (ОТГ), заместителя председателя партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма и депутата Великого национального собрания Турции Шамиля Айрыма, которые попали в ДТП на пути к Зангиланскому аэропорту.

Как сообщает Report, об этом посол Турции написал в социальной сети Twitter.

«Мы в больнице. Посетили господина Бинали Йылдырыма, депутата от Стамбула Шамиля Айрыма и телохранителей, наших друзей. Весь медицинский персонал заботится об их здоровье. Нам сообщили, что их состояние удовлетворительное. Дай бог им здоровья», - отметил посол в социальной сети.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri Binəli Yıldırımı və Şamil Ayrımı ziyarət edib

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