Посольство Украины держит под контролем вопрос украинского гражданина, принуждавшегося к труду в Азербайджане

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям действительно рассматривается дело гражданина Украины относительно принуждения его к трудовой деятельности против воли, заявили Report в посольстве Украины в Баку.

"Он официально признан компетентными органами Азербайджанской Республики жертвой торговли людьми. Консул посольства Украины в Азербайджане посещает все судебные слушания по делу в результате чего нам известно об официально подтвержденном трехгодичном периоде во время которого указанный гражданин подвергался принуждению к рабскому труду", - заявили в пресс-службе дипведомства.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время идет судебный процесс по указанному делу, органы прокуратуры требуют для всех членов группы обвиняемых - 4 человека - наказания в виде лишения свободы на срок от 9 до 10 лет.

По его словам, в настоящее время пострадавший гражданин Украины пребывает в государственном приюте для жертв торговли людьми в Азербайджане на полном обеспечении азербайджанского государства, где ему предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Азербайджанская сторона предоставила адвоката и переводчика. Самочувствие гражданина Украины оценивается как удовлетворительное", - отметила пресс-служба посольства.

Собеседник агентства также указал, что посольством Украины в Азербайджане, за государственные средства, гражданину Украины был оформлен паспортный документ и он готовится к отправке в Украину.

"Сроки его отправки зависят от завершения судебного процесса, а также подтверждения украинской стороны, в лице министерства социальной политики Украины, которое является национальным координатором по противодействию торговли людьми в Украине, о готовности принять упомянутого гражданина", - добавил собеседник.

В пресс-службе отметили, что указанное дело находится на особом контроле посольства Украины и руководства Генеральной прокуратуры Азербайджана.