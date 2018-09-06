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    Посольство: Состояние пострадавших в ДТП в Рустави азербайджанцев находится в центре внимания

    Тбилиси. 6 сентября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Грузии держит в центре внимания состояние пострадавших в ДТП азербайджанцев.

    Как сообщили грузинскому бюро Report в посольстве, сотрудник дипкорпуса побывает в Центральной больнице города Рустави и поинтересуется состоянием проходящих лечение азербайджанцев. 

    Отметим, что сегодня днем в Рустави произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали 10 азербайджанцев-граждан Грузии и 1 гражданин Азербайджана. 

    Состояние троих из них расценивается как средней тяжести. 

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