Посол США: Я надеюсь, что министры продолжат диалог по карабахскому урегулированию

"Надеюсь, что министры продолжат диалог по нагорно-карабахскому урегулированию"

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, комментируя приглашение Госдепартамента США провести очередную встречу министров в Вашингтоне.

Он отметил, что пока не может сказать что-то конкретное по этому вопросу, однако напомнил, что 15 апреля встреча глав МИД Азербайджана и Армении прошла в Москве и позитивно оценил подобные встречи.

"Цель сопредседателей продолжить диалог направленный на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта" - заявил посол США.