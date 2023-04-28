Посол Франции: с грустью получила известие о гибели трех гражданских в результате взрыва мины в Тертере
Посол Франции: с грустью получила известие о гибели трех гражданских в результате взрыва мины в ТертереС большой печалью получила известие о гибели трех гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертере.
С большой печалью получила известие о гибели трех гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертере.
Как передает Report, об этом написала в Twitter посол Франции в Азербайджане Энн Буайон.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Франция продолжает поддерживать меры по разминированию в Азербайджане", - говорится в публикации.
Tərtərdə minanın partlaması nəticəsində 3 mülki şəxsin həlak olduğunu böyük kədərlə öyrəndim. Mərhumun ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Fransa Azərbaycanda humanitar minaların təmizlənməsinə dəstəyini davam etdirir. https://t.co/L0XV3WogUa