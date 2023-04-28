Посол Франции: с грустью получила известие о гибели трех гражданских в результате взрыва мины в Тертере

Посол Франции: с грустью получила известие о гибели трех гражданских в результате взрыва мины в Тертере

С большой печалью получила известие о гибели трех гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертере.

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С большой печалью получила известие о гибели трех гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертере. Как передает Report , об этом написала в Twitter посол Франции в Азербайджане Энн Буайон. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Франция продолжает поддерживать меры по разминированию в Азербайджане", - говорится в публикации. Tərtərdə minanın partlaması nəticəsində 3 mülki şəxsin həlak olduğunu böyük kədərlə öyrəndim. Mərhumun ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Fransa Azərbaycanda humanitar minaların təmizlənməsinə dəstəyini davam etdirir. https://t.co/L0XV3WogUa — Anne Boillon (@Niece_de_Rameau) April 28, 2023 Подпишитесь на наш Telegram канал