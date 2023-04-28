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Посол Франции: с грустью получила известие о гибели трех гражданских в результате взрыва мины в Тертере

Посол Франции: с грустью получила известие о гибели трех гражданских в результате взрыва мины в Тертере С большой печалью получила известие о гибели трех гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертере.
Происшествия
28 апреля 2023 г. 22:40
Посол Франции: с грустью получила известие о гибели трех гражданских в результате взрыва мины в Тертере

С большой печалью получила известие о гибели трех гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертере.

Как передает Report, об этом написала в Twitter посол Франции в Азербайджане Энн Буайон.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Франция продолжает поддерживать меры по разминированию в Азербайджане", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Fransa səfiri: “Tərtərdə minanın partlaması nəticəsində 3 mülki şəxsin həlak olduğunu kədərlə öyrəndim”

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