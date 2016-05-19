​Посол Армении: Руководителям азербайджанской и армянской общин предложено встретиться

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Руководителям армянской и азербайджанской общин предложено встретиться, чтобы обсудить инцидент спортивного мероприятия во Львове.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Армении в Украине Андраник Манукян.

"Ночью было предложено, чтобы в присутствии начальника отдела по внутренним делам встретились руководящие составы армянской и азербайджанской общин для обсуждения возможностей примирения, чтобы решить вопрос мирным путем", - заявил посол.

Массовая драка произошла между азербайджанскими и армянскими спортсменами, тренерами и болельщиками на чемпионате Европы по кунг-фу и ушу в Украине.

Азербайджанский спортсмен Орхан Мехдиев одержал победу над армянским спортсменом, что вызвало агрессию противоположной стороны.

Армяне не смогли смириться с победой Азербайджана и спровоцировали драку. Основной причиной драки стало поднятие "флага" так называемой "Нагорно-карабахской республики", после чего между сторонами возник инцидент. Азербайджанцы отобрали флаг у армян, порвали его и бросили под ноги.