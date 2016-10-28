Последняя ситуация на участке трассы Алят-Астара, проходящей через Джалилабадский район - ФОТО

Джалилибад. 28 октября. REPORT.AZ/ На участке трассы Алят-Астара, проходящей через территорию Джалилабадского района, продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщает сотрудник Report, движение на дороге восстановлено при помощи техники и рабочих, привлеченных в село Алар. В настоящее время на магистральной дороге устраняются последствия, вызванные селевыми водами.

Отметим, что вчера в результате прорыва водной плотины на территории села Джафарханлы увеличился уровень воды в реке Инджечай и река вышла из берегов. Был разрушен мост, что стало причиной закрытия трассы Алят-Астара. В качестве альтернативной дороги водители транспортных средств пользовались автомобильной дорогой, проходящей через села Тезекенд, Учтепе, Джафарханлы и Гюльмамедли.