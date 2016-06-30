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    ​Последний из родившихся в Сальяне тройняшек скончался в Баку

    Тело младенца отправили в Сальян

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Последний из родившихся в Сальяне тройняшек скончался в Баку.

    Об этом корреспонденту регионального бюро Report сообщили родственники скончавшихся младенцев.

    По их словам, тело новорожденного, скончавшегося в Научно-исследовательском институте педиатрии министерства здравоохранения, отправили в Сальян. 

    Напомним, что жительница города Сальян 21-летняя Мирзабита Ильхам гызы Абдуллаева, проживающая по адресу улица Гасана Мамедова, дом 6, родила в Сальянской районной центральной больнице тройняшек. Однако через 6 часов после родов в больнице была приостановлена подача электроэнергии и двое из тройняшек, помещенных в кувез, умерли в результате кислородной недостаточности. Третий младенец был помещен в Научно-исследовательский институт педиатрии министерства здравоохранения в Баку.

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