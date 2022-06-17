После взрыва мины в Джебраиле сотрудники ANAMA проходят медобследование

В соответствии с Международными стандартами разминирования после произошедшего сегодня в Джебраиле взрыва мины несколько сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) проходят медицинское обследование для принятия профилактических мер, им о

В соответствии с Международными стандартами разминирования после произошедшего сегодня в Джебраиле взрыва мины несколько сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) проходят медицинское обследование для принятия профилактических мер, им оказывается психологическая поддержка.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ANAMA.

Отметим, что 17 июня около 9 часов утра сотрудник ANAMA Рухин Велиев, 1991 года рождения, получил различные телесные повреждения, подорвавшись на противопехотной мине. В больнице Велиеву ампутировали стопу левой ноги. Его состояние оценивается как стабильное