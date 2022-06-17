О нас

После взрыва мины в Джебраиле сотрудники ANAMA проходят медобследование

После взрыва мины в Джебраиле сотрудники ANAMA проходят медобследование В соответствии с Международными стандартами разминирования после произошедшего сегодня в Джебраиле взрыва мины несколько сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) проходят медицинское обследование для принятия профилактических мер, им о
Происшествия
17 июня 2022 г. 13:12
После взрыва мины в Джебраиле сотрудники ANAMA проходят медобследование

В соответствии с Международными стандартами разминирования после произошедшего сегодня в Джебраиле взрыва мины несколько сотрудников Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) проходят медицинское обследование для принятия профилактических мер, им оказывается психологическая поддержка.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ANAMA.

Отметим, что 17 июня около 9 часов утра сотрудник ANAMA Рухин Велиев, 1991 года рождения, получил различные телесные повреждения, подорвавшись на противопехотной мине. В больнице Велиеву ампутировали стопу левой ноги. Его состояние оценивается как стабильное

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ANAMA: "Cəbrayıldakı partlayışa görə digər əməkdaşlar həkim müayinəsindən keçirilir"

Самое читаемое

Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
17 июня 2022 г. 03:07
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi