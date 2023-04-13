После войны 142 человека погибли в результате взрывов мин на объектах гражданского назначения

Из 290 азербайджанских граждан, пострадавших в результате взрыва мины в послевоенный период, 142 человека погибли или получили телесные повреждения различной степени тяжести именно на объектах гражданского назначения.

Из 290 азербайджанских граждан, пострадавших в результате взрывов мин после завершения Второй карабахской войны, 142 человека погибли или получили телесные повреждения различной степени тяжести именно на объектах гражданского назначения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В результате непрерывной деятельности, проводимой на освобожденных от оккупации территориях, был выявлен высокий уровень загрязнения минами земель гражданского назначения, разрушенных населенных пунктов, кладбищ, садов, территорий у водных источников и других территорий социально-экономической значимости.