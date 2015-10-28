После столкновения с микроавтобусом на мосту над Курой грузовик скатился в обрыв, есть раненые

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Сальянском районе на мосту над Курой столкнулись грузовик и микроавтобус.

Как сообщает Report, в ДТП на 52 км магистрали Алят-Астара пострадали два человека.

Согласно информации, грузовой автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем Евлахского района Нагиевым Шахином Джалил оглу 1959 года рождения, столкнулся с микроавтобусом, управляемым жителем Сальянского района Гамидовым Гамидом Гюльбала оглу 1958 года рождения. В результате грузовик с высоты 15 метров скатился в обрыв. Водители получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.