После крушения лодки у берегов Ливии пропали более 60 мигрантов

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Лодка с мигрантами затонула в Средиземном море у берегов Ливии, более 60 человек пропали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, резиновая лодка, на борту которой находились 104 мигранта, затонула у берегов Ливии. Не менее 63 человек пропали.

При этом береговой охране удалось спасти 276 человек с трех лодок, в том числе 41 мигрант был спасен с затонувшей лодки. Отмечается, что среди них есть граждане нескольких стран.