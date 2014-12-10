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    Посла Кувейта в Азербайджане обворовали на 22,5 тыс. долларов

    Расследование продолжается

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Задержано лицо, присвоившее деньги с банковского счета посла Кувейта в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), обратившись в Насиминское районное управление полиции, обеспечивающий безопасность банковской деятельности Международного банка Азербайджана сотрудник банка заявил, что с 1-го июня по 18-ое августа этого года с банковского счета посла Кувейта в Азербайджане было снято 22484 доллара.

    В результате оперативно-поисковых мероприятий сотрудников Насиминского РУП было установлено, что деньги посредством интернета украл представитель по связям с общественностью посольства Кувейта.

    Факт расследуется.

    Отметим, что послом Кувейта в Азербайджане является Сауд Абдельазиз Мухаммед аль-Шамлан аль-Руми.

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