Посла Кувейта в Азербайджане обворовали на 22,5 тыс. долларов

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Задержано лицо, присвоившее деньги с банковского счета посла Кувейта в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), обратившись в Насиминское районное управление полиции, обеспечивающий безопасность банковской деятельности Международного банка Азербайджана сотрудник банка заявил, что с 1-го июня по 18-ое августа этого года с банковского счета посла Кувейта в Азербайджане было снято 22484 доллара.

В результате оперативно-поисковых мероприятий сотрудников Насиминского РУП было установлено, что деньги посредством интернета украл представитель по связям с общественностью посольства Кувейта.

Факт расследуется.

Отметим, что послом Кувейта в Азербайджане является Сауд Абдельазиз Мухаммед аль-Шамлан аль-Руми.