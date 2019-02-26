Порошенко заявил о кибератаках на ЦИК Украины со стороны России

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи с представителями IT-индустрии в Киеве заявил, что Центральная избирательная комиссия Украины подверглась «кибератакам со стороны России» 24 и 25 февраля, передает Report.

«В СНБО разработали механизмы защиты вместе со Службой безопасности Украины... по киберзащите Центральной избирательной комиссии совместно с нашими американскими партнёрами, поскольку вчера и позавчера произошли кибератаки со стороны Российской Федерации», — цитирует его Интерфакс-Украина.