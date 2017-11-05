Попытка революции в центре Москвы: Более 260 задержанных

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В ходе несанкционированной акции в центре Москвы полиция задержала более 260 человек. Как сообщает Report, об этом говорится на сайте ГУ МВД по Москве.

«За нарушение общественного порядка 5 ноября в центре Москвы задержаны 263 человека. Все они доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что также задержания прошли в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону.

3 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о задержании членов ячеек запрещенного движения «Артподготовка», готовивших акции 4-5 ноября на территории страны. Лидер движения «Артподготовка», националист Вячеслав Мальцев ранее покинул Россию, опасаясь уголовного преследования. После выборов в Госдуму он заявил, что готовит в России революцию, которая, как он утверждает, должна произойти 5 ноября 2017 года.