Попавший в кому в результате аварии в прошлом месяце в Лянкяране подросток скончался в больнице

Лянкяран. 8 сентября. REPORT.AZ/ Скончался 13-летний Агазаде Таджир Махир оглу, попавший в кому во время аварии в Лянкяране в прошлом месяце, в результате которой 2 человека скончались, 5 человек пострадали.

Как передает южное бюро Report, он проходил лечение в реанимационном отделении Лянкяранской городской центральной больницы с 16 августа.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Т. Агазаде не удалось.

Отметим, что авария произошла 16 августа на проходящем по территории города Лиман участке магистрали Алят-Астара.

Во время выпаса крупного рогатого скота животное вышло на дорогу перед автомобилем марки "ВАЗ-2107" с государственным номерным знаком 90-UE-171 и стало причиной аварии. Водитель изменил направление движения автомобиля и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 90-LE-868 под управлением жителя села Сарак Астаринского района Сулейманова Рустама Тариф оглу. В результате автомобили столкнулись.

Во время аварии водитель и пассажир автомобиля марки "ВАЗ-2107" погибли на месте от полученных травм. Водитель автомобиля марки "Мерседес" Сулейманов Рустам Тариф оглу и пассажиры жители Сумгайыта Гусейнова Солмаз Малик гызы 1986 г.р., Микаилова Ирада 1984 г.р., Агазаде Таджир Махир оглу 2004 г.р. и житель Лянкярана Ализаде Элмеддин Джаббар оглу получили травмы и были госпитализированы в Лянкяранскую городскую центральную больницу.