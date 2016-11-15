В Агстафе попавший в ДТП мужчина скончался в больнице

Агстафа. 15 ноября. REPORT.AZ/ Скончался один из 6-ти человек, получивших тяжелые ранения при цепной аварии в Агстафинском районе.
Как сообщает Report, ДТП произошло на территории села Дашкесемен.
Так, столкнулись автомобили Opel, за рулем которого находился житель Агстафы Вагиф Алекперов, "ВАЗ-21063", которым управлял житель Газаха Имамверди Мамедов и KİA жителя Баку Раги Аскерова.
В результате аварии пострадали 2 мужчин и 4 женщины.
Раненые Вагиф Алекперов, Иман Мамедов, Рагиля Поладова, Джейран Поладова, Айбениз Исрафилова, Хури Байрамова были доставлены в Агстафинскую центральную районную больницу.
Получивший тяжелые травмы Вагиф Алекперов скончался в медицинском учреждении.
По данному факту проводится расследование Главным следственным управлением.
Valeh DadaşovАвтор новости
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