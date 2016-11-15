В Агстафе попавший в ДТП мужчина скончался в больнице

Агстафа. 15 ноября. REPORT.AZ/ Скончался один из 6-ти человек, получивших тяжелые ранения при цепной аварии в Агстафинском районе.

Как сообщает Report, ДТП произошло на территории села Дашкесемен.

Так, столкнулись автомобили Opel, за рулем которого находился житель Агстафы Вагиф Алекперов, "ВАЗ-21063", которым управлял житель Газаха Имамверди Мамедов и KİA жителя Баку Раги Аскерова.

В результате аварии пострадали 2 мужчин и 4 женщины.

Раненые Вагиф Алекперов, Иман Мамедов, Рагиля Поладова, Джейран Поладова, Айбениз Исрафилова, Хури Байрамова были доставлены в Агстафинскую центральную районную больницу.

Получивший тяжелые травмы Вагиф Алекперов скончался в медицинском учреждении.

По данному факту проводится расследование Главным следственным управлением.