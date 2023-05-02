Попавший в аварию в Баку водитель скончался в больнице

Попавший в аварию в Баку водитель скончался в больнице.

Попавший в аварию в Баку водитель скончался в больнице.

Как сообщает Report, ДТП произошло на проспекте Зии Буньядова в Наримановском районе столицы.

После столкновения автомобиля Mercedes под управлением Гасыма Рзазаде (1995 г.р.) с автомобилем Toyota под управлением Нухида Гасымова (1999 г.р.) водитель Mercedes был госпитализирован с травмами. 1 мая мужчина скончался в больнице.

По факту в Наримановском РУП возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование по статье 263.2 УК АР (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).