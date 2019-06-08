Поножовщина в средней школе на западе Азербайджана

В Евлахском районе Азербайджана жителю села нанесли множественные ножевые ранения.
Как передаёт карабахское бюро Report, инцидент произошёл в средней школе в селе Малбинаси.
Житель села 23-летний Джафаров Гасан нанёс 8 ударов ножом односельчанину Мамедову Эмину (1966-го года рождения).
Пострадавший был доставлен в Евлахскую районную центральную больницу. Его состояние оценивается как средне-тяжёлое.
Г.Джафаров добровольно сдался полиции.
По факту в Евлахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости