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Поножовщина в средней школе на западе Азербайджана

Поножовщина в средней школе на западе Азербайджана

В Евлахском районе Азербайджана жителю села нанесли множественные ножевые ранения.

Как передаёт карабахское бюро Report, инцидент произошёл в средней школе в селе Малбинаси.

Житель села 23-летний Джафаров Гасан нанёс 8 ударов ножом односельчанину Мамедову Эмину (1966-го года рождения).

Пострадавший был доставлен в Евлахскую районную центральную больницу. Его состояние оценивается как средне-тяжёлое.

Г.Джафаров добровольно сдался полиции.

По факту в Евлахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

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