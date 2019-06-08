Поножовщина в средней школе на западе Азербайджана

Поножовщина в средней школе на западе Азербайджана

8 июня, 2019 22:28

https://report.az/storage/news/e927dd553fcca10cb2af4126f7ce5fe0/899be943-2314-4013-8bf4-757f73d6be1a_292.jpg В Евлахском районе Азербайджана жителю села нанесли множественные ножевые ранения. Как передаёт карабахское бюро Report, инцидент произошёл в средней школе в селе Малбинаси. Житель села 23-летний Джафаров Гасан нанёс 8 ударов ножом односельчанину Мамедову Эмину (1966-го года рождения). Пострадавший был доставлен в Евлахскую районную центральную больницу. Его состояние оценивается как средне-тяжёлое. Г.Джафаров добровольно сдался полиции. По факту в Евлахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

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