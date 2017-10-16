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    Поножовщина в Баку обернулась убийством

    Факт зарегистрирован по адресу улица Мехмандарова 20

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе зафиксирована поножовщина, в результате которой скончался один из участников конфликта. Факт зарегистрирован по адресу улица Мехмандарова 20.

    Как сообщает Report, 31-летний Вугар Гасанов поссорился с оскорбившем его мужчиной. В результате ссоры обе стороны нанесли друг другу ножевые ранения.

    Получивший два ножевых ранения Гасанов в сопровождении полиции был доставлен в больницу. Другой участник конфликта скончался от полученных ран. В управлении полиции Хатаинского района ведется расследование. 

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