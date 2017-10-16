Поножовщина в Баку обернулась убийством

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе зафиксирована поножовщина, в результате которой скончался один из участников конфликта. Факт зарегистрирован по адресу улица Мехмандарова 20.

Как сообщает Report, 31-летний Вугар Гасанов поссорился с оскорбившем его мужчиной. В результате ссоры обе стороны нанесли друг другу ножевые ранения.

Получивший два ножевых ранения Гасанов в сопровождении полиции был доставлен в больницу. Другой участник конфликта скончался от полученных ран. В управлении полиции Хатаинского района ведется расследование.