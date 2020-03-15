​Поножовщина на свадьбе в Зардабе

В Зардабском районе произошла поножовщина.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на свадебной церемонии в селе Шахгусейнли.

Житель села Агдам Бабаев Абдулмеджид оглу 1996 на почве личного конфликта нанес ножевые ранения своим односельчанам – Рашаду Гараеву Гара оглу и Шамси Гаразаде Беюкали оглу. Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Зардабского района, где им оказали первую медицинскую помощь. Однако в связи с тяжелым состоянием пациентов отправили в одну из столичных больниц.

В результате операции сотрудников отдела полиции Зардабского района А.Бабаев был задержан и передан следствию. По факту продолжается расследование.