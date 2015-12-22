​Помощник посла России в Азербайджане получил травмы во время ДТП

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Помощник посла России в Азербайджане совершил в Баку ДТП.

Как сообщает Report, гражданин Российской Федерации, помощник посла России Виктор Игоревич Земин за рулем автомобиля марки "Volkswagen Jetta" попал в ДТП на улице Г.Алескеровой Насиминского района.

Управляемый помощником посла автомобиль столкнулся с автомобилем марки "Нива", за рулем которого находился житель Баку Самир Назаров. В результате ДТП пострадали оба автомобиля. Водители получили легкие травмы.

Причины аварии расследуются 20-м отделением полиции Насиминского РУП.