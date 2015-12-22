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    ​Помощник посла России в Азербайджане получил травмы во время ДТП

    Причины аварии расследуются

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Помощник посла России в Азербайджане совершил в Баку ДТП. 

    Как сообщает Report, гражданин Российской Федерации, помощник посла России Виктор Игоревич Земин за рулем автомобиля марки "Volkswagen Jetta" попал в ДТП на улице Г.Алескеровой Насиминского района.

    Управляемый помощником посла автомобиль столкнулся с автомобилем марки "Нива", за рулем которого находился житель Баку Самир Назаров. В результате ДТП пострадали оба автомобиля. Водители получили легкие травмы.

    Причины аварии расследуются 20-м отделением полиции Насиминского РУП. 

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