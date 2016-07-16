​Помощник генерала Раиля Рзаева отпущен на свободу

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Гарадагском районном суде рассмотрено заявление помощника бывшего командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-лейтенанта Раиля Рзаева – Айдына Рафиева об условно-досрочном освобождении.

Как сообщает Report, суд удовлетворил заявление.

Айдын Рафиев условно-досрочно освобожден от отбытия наказания. Несогласный с решением суда прокурор Рауф Аскеров подал апелляционный протест.

Предварительное заседание Бакинского апелляционного суда назначено на 18 июля. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Вугара Мамедова.

Отметим, что, согласно обвинительному акту, адъютант Р.Рзаева Анар Гашимов и помощник генерала Айдын Рафиев с сыном Анаром Рафиевым 11 февраля 2009 года сразу же после убийства Р.Рзаева незаконно проникли в его рабочий кабинет, откуда вынесли большое количество ювелирных украшений и лекарственных препаратов, DVD-диски, а также 200 тыс. евро из сейфа генерала.

В ноябре 2010 года решением Военного суда по тяжким преступлениям Айдын Рафиев осужден на 9, Анар Рафиев - на 7 лет 6 месяцев, А.Гашимов - на 7 лет лишения свободы.

Напомним, что Р.Рзаев застрелен 11 февраля 2009 года рядом со своим домом. Несмотря на то, что со дня убийства генерала прошло 7 лет, преступление так и не было раскрыто.