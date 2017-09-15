Помощник Али Керимли отпущен на свободу - ФОТО

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении помощника председателя ПНФА, финансового директора газеты "Азадлыг" Фаика Амирли.

Как сообщает Report, на процессе было зачитано решение.

Согласно решению, Ф. Амирли был отпущен на свободу.

Отметим, что Ф. Амирли был задержан 20 августа прошлого года. При задержании в его отношении выдвинули обвинение по ст. 283.1 (Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, направленные на ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой принадлежности, отношения к религии, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации). Было принято решение о задержании Ф. Амирли на 48 часов в качестве подозреваемого лица.

Затем против него было выдвинуто обвинение по ст. 168.1 (создание группы, осуществляющей деятельность под предлогом распространения религиозных конфессий и совершения религиозных обрядов и нарушающей своей деятельностью общественный порядок, либо причиняющей вред здоровью граждан или нарушающей права граждан независимо от формы нарушения, а также отвлекающей граждан от исполнения ими установленных законом обязанностей, а равно руководство такой группой или участие в ней) УК.

В его автомобиле были обнаружены книги лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена.

Приговором Сабаильского районного суда Ф. Амирли был приговорен к 3 годам и 3 месяцам заключения. Гражданский иск министерства налогов в отношении него был удовлетворен, в приговоре было отмечено, что он должен выплатить государству 39 тыс. манатов.