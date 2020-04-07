Помилованные выразили благодарность президенту

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"Я был приговорен к 2 годам и 8 месяцам по статье мошенничество Уголовного кодекса. Я отбыл 2 года и 6 месяцев наказания".

Как передает Report, об этом журналистам заявил Гасан Мамедов, освобожденный распоряжением президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" из учреждения отбывания наказания №9 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Г.Мамедов отметил, что в прошлом был сотрудником прокуратуры и выразил признательность главе государства за помилование:

"Я благодарен президенту Ильхаму Алиеву за этот гуманный шаг в отношении нас. Я признателен президенту, что в нынешних условиях он вспомнил о нас. Также я признателен руководству учреждения. В учреждении отбывания наказания заключенным оказывают посильную помощь. Мы постараемся оправдать доверие президента".

Освобожденный подписанным президентом Ильхамом Алиевым распоряжением "О помиловании ряда осужденных лиц" Заур Байрамов также поблагодарил главу государства:

"Я был арестован в 2011 году по статье контрабанда. Я отбыл 9 лет своего наказания, до выхода на свободу оставалось 2 года и 2 месяца. Я благодарен президенту за подписание распоряжения о помиловании, что он проявил такую гуманность. Господин президент воссоединил нас с семьями".

З.Байрамов сказал, что в связи с коронавирусом в учреждении отбывания наказания №9 Пенитенциарной службы идет серьезная проверка: "Наша температура измерялась ежедневно. В учреждении мы ходили в медицинских масках. При прогулках все соблюдали дистанцию в два метра. Ежедневно проводятся дезинфекционные работы".