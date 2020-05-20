Пользуйтесь подземными переходами и сохраните жизнь! - ВИДЕОРОЛИК

Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку подготовило просветительский социальный видеоролик, связанный с использованием подземных переходов.

Как передает Report, в социальном ролике гражданам рекомендуется пользоваться подземными переходами.

“Никого не нужно убеждать в том, насколько важна безопасность на дороге. Все хорошо знают, какая печальная участь ожидает не следующих дорожным правилам пешеходов и автомобили. Пешеход, желающий перейти дорогу, думает только об одном в это время - уступит водитель или нет? Пользуйтесь подземными переходами! Это продлит ваш земной путь и отсрочит преждевременный переход в вечность", - отмечается в социальном ролике.

Представляем данный видеоролик: