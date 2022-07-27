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Некоторые пользователи соцсетей вызваны в Генеральную прокуратуру, один человек задержан

Некоторые пользователи соцсетей вызваны в Генеральную прокуратуру, один человек задержан В последние дни некоторые пользователи социальных медиа распространяют не соответствующую действительности информацию, с целью подрыва репутации Азербайджанской армии, создания искусственного ажиотажа среди граждан, а также подрыва работы, проводимой для
Происшествия
27 июля 2022 г. 19:47
Некоторые пользователи соцсетей вызваны в Генеральную прокуратуру, один человек задержан

В последние дни некоторые пользователи социальных медиа распространяют не соответствующую действительности информацию, с целью подрыва репутации Азербайджанской армии, создания искусственного ажиотажа среди граждан, а также подрыва работы, проводимой для укрепления обороноспособности государства.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, для предотвращения случаев, направленных на нарушение общественно-политической стабильности, прав и свобод человека и гражданина, лица, допустившие подобные действия, были приглашены в Генеральную прокуратуру.

Руководителю сайта “jamaz.info" Ибишбейли Фикрету Фарамаз оглу, руководителю сайта “miq.az" Алышову Агилю Балабей оглу, жителю города Ширвана Исмаилу Эльчину Ханкярям оглу, жителю Лянкяранского района Джаббарлы Али Аллахверди оглу и жительнице Хачмазского района Фаталиевой Нуране Этибар гызы в соответствии со статьей 22 Закона “О прокуратуре” были сделаны предупреждения о недопустимости подобных негативных явлений в будущем.

Кроме того, в связи с размещением на принадлежащей ему странице в социальной сети “Facebook” информации, запрещенной законом, руководствуясь статьей 24 Закона "О прокуратуре”, в отношении Шахмурадова Тофика Тахмураз оглу возбуждено уголовное дело по статье 388-1.1.1 Кодекса об административных правонарушениях, начато производство, дело для рассмотрения направлено в Низаминский районный суд города Баку.

Решением суда Тофику Шахмурадову назначено наказание в виде административного ареста сроком на 1 месяц.

Генеральная прокуратура Азербайджанской республики, обращаясь к субъектам медиа и пользователям социальных сетей, заявляет, что распространение непроверенной информации является недопустимым и влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

В отношении лиц, допустивших подобные ситуации, будут приняты соответствующие меры в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Sosial media istifadəçiləri Baş Prokurorluğa çağırılıb, bir nəfər inzibati həbs olunub

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