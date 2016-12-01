Получивший ножевые ранения житель Баку попал в ДТП по дороге в больницу, пострадала и его мать - ФОТО

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Получивший ножевые ранения житель Баку совершил ДТП по дороге в больницу.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на улице Натаван на территории Тезе Сахе в поселке Бина Хазарского района.

Так, Мирзалиев Фахри Айдын оглу 1983 г.р. поспорил с гостями проживающей с ним по соседству одинокой женщины.

Он обвинил пришедших в превращении дома соседки в притон. Один из гостей нанес Ф.Мирзалиеву два ножевых ранения.

С помощью 59-летней матери Мирзалиевой Эльмиры Алимамед гызы Ф.Мирзалиев добрался до своего автомобиля марки "Kia".

По дороге в больницу на аэропортовской дороге пострадавший потерял за рулем сознание и, врезавшись в железную перегородку, получил черепно-мозговую травму. Раненый был доставлен в 3-ю городскую клиническую больницу на машине скорой помощи. Состояние матери и сына тяжелое.

Факт расследуется сотрудниками 2-го отделения полиции Хазарского РУП. В Хазарском РУП по факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что Ф.Мирзалиев работает в ООО Bakı Abadlıq специалистом по оросительным работам.