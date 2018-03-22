Получивший месяц назад удар бутылкой по голове житель Баку скончался в больнице

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Задержан подозреваемый в убийстве жителя Сабунчи.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МВД, 18 февраля этого года житель поселка Сабунчи - 62-летний Тариэль Гамзаев был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, заявив, что получил травму в результате падения. 21 марта он скончался в больнице.

В ходе расследования, проведенного сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП, было установлено, что 16 февраля в одном из местных кафе вспыхнул спор между Т.Гамзаевым и 27-летним Эмином Рамазановым. В результате последний нанес Т.Гамзаеву удар бутылкой по голове. Сотрудники правоохранительных органов задержали Э.Рамазанова, по факту возбуждено уголовное дело.