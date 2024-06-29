Получившие тяжелые ожоги в ходе ссоры в Гяндже переведены в медучреждение в Баку

Двое из получивших тяжелые ожоги в ходе ссоры в Гяндже переведены в медицинское учреждение в Баку.

Как сообщает западное бюро Report, это Эльтекин Зейналов 1993 года рождения и Мураз Намазов 1997 года рождения.

Один из участников ссоры бросил горящую канистру с бензином на Намазова. Ожоги получил также Ниямеддин Кязымов, лечение которого продолжается в Городской больнице №1 имени Аббаса Саххата в Гяндже.

Сотрудники полиции задержали Пярвиза Кязымова 1995 г.р. по подозрению в совершении преступления. По факту ведется расследование.