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Получившие тяжелые ожоги в ходе ссоры в Гяндже переведены в медучреждение в Баку

Получившие тяжелые ожоги в ходе ссоры в Гяндже переведены в медучреждение в Баку
Происшествия
29 июня 2024 г. 13:12
Получившие тяжелые ожоги в ходе ссоры в Гяндже переведены в медучреждение в Баку

Двое из получивших тяжелые ожоги в ходе ссоры в Гяндже переведены в медицинское учреждение в Баку.

Как сообщает западное бюро Report, это Эльтекин Зейналов 1993 года рождения и Мураз Намазов 1997 года рождения.

Один из участников ссоры бросил горящую канистру с бензином на Намазова. Ожоги получил также Ниямеддин Кязымов, лечение которого продолжается в Городской больнице №1 имени Аббаса Саххата в Гяндже.

Сотрудники полиции задержали Пярвиза Кязымова 1995 г.р. по подозрению в совершении преступления. По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə yanan benzin qabının atılması nəticəsində xəsarət alan üç nəfərdən ikisi Bakıya göndərilib

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