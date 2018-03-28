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    Получившая пулевое ранение сотрудница Нафталанского санатория скончалась

    Инцидент произошел в результате ссоры, возникшей между водителем и регистратором

    Нафталан. 28 марта. REPORT.AZ/ Женщина, в которую стрелял ее коллега в Нафталанском санатории, скончалась в больнице.

    Как сообщает Западное бюро Report, получившая пулевое ранение жительница города Нафталан Исаева Гюнай Герай гызы 1987 г.р., несмотря на усилия врачей, сегодня днем скончалась в Центральной больнице Геранбойского района.

    Г.Исаева работала регистратором в санатории "Волшебный Нафталан". Ее застрелил из ружья водитель санатория, житель села Гызылгаджилы Геранбойского района Гусейнов Али Гусейн оглы 1956 г.р. после ссоры, возникшей  с Г.Исаевой из-за клиентов.

    По факту в прокуратуре Нафталанского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование.

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