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Польша одобрила экстрадицию гражданина Грузии в Азербайджан по делу об убийстве

Польша одобрила экстрадицию гражданина Грузии в Азербайджан по делу об убийстве Польша одобрила экстрадицию в Азербайджан гражданина Грузии, обвиняемого в умышленном убийстве.
Происшествия
28 декабря 2024 г. 12:49
Польша одобрила экстрадицию гражданина Грузии в Азербайджан по делу об убийстве

Польша одобрила экстрадицию в Азербайджан гражданина Грузии, обвиняемого в умышленном убийстве.

Как передает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, решение об экстрадиции принял районный суд города Лодзь.

Гражданин Грузии Ульпет Агаджанов объявлен Азербайджаном в международный розыск в качестве обвиняемого по делу об умышленном убийстве в составе группы лиц по предварительному сговору. В октябре этого года он был задержан в польском городе Кутно.

Агаджанов будет экстрадирован в Азербайджан после вступления в законную силу решения об экстрадиции.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Gürcüstan vətəndaşının Azərbaycana ekstradisiyasına razılıq verib

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