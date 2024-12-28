Польша одобрила экстрадицию гражданина Грузии в Азербайджан по делу об убийстве

Польша одобрила экстрадицию в Азербайджан гражданина Грузии, обвиняемого в умышленном убийстве.

Польша одобрила экстрадицию в Азербайджан гражданина Грузии, обвиняемого в умышленном убийстве.

Как передает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, решение об экстрадиции принял районный суд города Лодзь.

Гражданин Грузии Ульпет Агаджанов объявлен Азербайджаном в международный розыск в качестве обвиняемого по делу об умышленном убийстве в составе группы лиц по предварительному сговору. В октябре этого года он был задержан в польском городе Кутно.

Агаджанов будет экстрадирован в Азербайджан после вступления в законную силу решения об экстрадиции.