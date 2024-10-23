Половина конфискованного имущества экс-чиновников Кюрдамирского района возвращена владельцам

Ширванский апелляционный суд удовлетворил жалобы супруг бывшего первого заместителя экс-главы ИВ Кюрдамирского района Таджаддина Новрузова и начальника отдела Натига Керимова, осужденных по делу о коррупции.

Ширванский апелляционный суд удовлетворил жалобы супруг бывшего первого заместителя экс-главы ИВ Кюрдамирского района Таджаддина Новрузова и начальника отдела Натига Керимова, осужденных по делу о коррупции.

Как стало известно Report, решение принято на процессе под председательством судьи Пярвиза Гаджиева.

Отметим, что члены семей указанных лиц подали кассационную жалобу о возврате конфискованного имущества. В августе этого года Верховный суд частично удовлетворил жалобу и направил дело в апелляционную инстанцию.

Напомним, что бывший глава ИВ района и указанные должностные лица были арестованы в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре в августе 2020 года.

Приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям бывший глава ИВ Джейхун Джафаров, его первый заместитель Таджаддин Новрузов и начальник отдела Натиг Керимов были приговорены к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Директор районной центральной больницы Эйнулла Новрузов, главврач этой больницы Магомед Мусаев, начальник районного отдела образования Матлаб Аллахвердиев и главбух отдела образования Раджаб Гусейнов получили по 8 лет 3 месяца. Начальник управления озеленения Эмин Садыгов был осужден на 4 года, а начальник ЖЭУ Сарвар Мамедов - на 2 года 6 месяцев.

Директор комбината коммунальных предприятий Магомедали Сурхаев был приговорен к ограничению свободы на 3 года условно и штрафу в 2 тысячи манатов.

Впоследствии Ширванский апелляционный суд изменил приговор. Согласно решению, срок Джейхуна Джафарова был снижен до 6 лет. Кроме того, сроки Таджаддина Новрузова и Натига Керимова, арестованных вместе с бывшим главой района, были снижены до 5 лет 10 месяцев, Эйнуллы Новрузова, Магомеда Мусаева, Матлаба Аллахвердиева и Раджаба Гусейнова - до 5 лет 6 месяцев, а Эмина Садыгова - до 2 лет.